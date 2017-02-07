МВД лидирует по числу обращений в приемную Президента
Виртуальной приемной Президента Республики Узбекистан PM.gov.uz (до 23 декабря 2016 года Премьер-министра Республики Узбекистан) исполнилось 4 месяца. За прошедший период было рассмотрено более 334 тысяч обращений. По состоянию на 24 января 2017 года общее количество поступивших обращений составляет 409 тысяч.
Пресс-служба Виртуальной приемной Президента представила краткую статистику деятельности за прошедшие 4 месяца.
Большинство обращений отправлено жителями Ташкента. Это частично связано с тем, что большая часть пользователей Интернета приходится именно на столицу.
Самое большое количество обращений отправлено на исполнение в следующие госорганы и контроль за их исполнением возложен на Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан
Большая часть обращений направлена через Интернет
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