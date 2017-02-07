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МВД лидирует по числу обращений в приемную Президента

МВД лидирует по числу обращений в приемную Президента

Виртуальной приемной Президента Республики Узбекистан PM.gov.uz (до 23 декабря 2016 года Премьер-министра Республики Узбекистан) исполнилось 4 месяца. За прошедший период было рассмотрено более 334 тысяч обращений. По состоянию на 24 января 2017 года общее количество поступивших обращений составляет 409 тысяч.

Пресс-служба Виртуальной приемной Президента представила краткую статистику деятельности за прошедшие 4 месяца.

МВД лидирует по числу обращений в приемную Президента

Большинство обращений отправлено жителями Ташкента. Это частично связано с тем, что большая часть пользователей Интернета приходится именно на столицу.

МВД лидирует по числу обращений в приемную Президента

Самое большое количество обращений отправлено на исполнение в следующие госорганы и контроль за их исполнением возложен на Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан

МВД лидирует по числу обращений в приемную Президента

Большая часть обращений направлена через Интернет

МВД лидирует по числу обращений в приемную Президента

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