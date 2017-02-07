→ В Ташкенте на мужчину напали трое незнакомцев

В Ташкенте на мужчину напали трое незнакомцевВ Мирзо-Улугбекский РУВД обратился 34-летний мужчина, который сообщил, что в ночное время, на улице Олмачи, к нему подошли трое незнакомых мужчин, нанесли телесные повреждения острым предметом и отобрали мобильный телефон "Samsung", после чего скрылись с места происшествия.
Как сообщает пресс-служба МВД Республики Узбекистан, в результате принятых оперативных мер, сотрудниками районного Управления внутренних дел были задержаны и полностью изобличены в совершении преступления трое жителей Ташкентской области 23,24 и 27-лет.
По факту преступления возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.