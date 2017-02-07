В Юнусабадском районе по горячим следам задержали «домушников»
Сотрудники правоохранительных органов задержали троих молодых людей, проникших в дом жительницы Юнусабадского района и похитивших деньги и ценные вещи.
Жительница махалли Хасанбай обратилась в РУВД Юнусабадского района столицы. Женщина сообщила правоохранителям, что кто-то проник в её дом и похитил крупную сумму денег, ювелирные украшения и дорогие мужские часы. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе МВД, прибывшие на место происшествия сотрудники милиции установили, что злоумышленники проникли в квартиру, подобрав ключ к замку на двери. Проведя осмотр места преступления и опросив соседей потерпевшей, стражи правопорядка вышли на след подозреваемого.
Как оказалось, преступление совершили трое местных жителей – двое из них 1992 года рождения, один – 1994 года. Правоохранителям удалось задержать воров по горячим следам. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.