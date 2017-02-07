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→ В некоторых регионах Узбекистана ожидается похолодание до -20

В некоторых регионах Узбекистана ожидается похолодание до -20

В некоторых регионах Узбекистана ожидается похолодание до -20

Синоптики обещают существенное понижение температуры в ближайшие дни. Эти выходные в республике будут снежными и морозными. В столице и южных областях ночная температура опустится в среднем до -4, в Каракалпакстане и на Плато Устюрт - до -15-20 градусов.

ГОРОД ТАШКЕНТ
Переменная облачность, временами снег. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 0-2о мороза, днем 0-2о тепла.

КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о мороза, по Устюрту 15-20о мороза, по Хорезмскому вилояту 7-12о мороза; днем 0-5о мороза.

БУХАРСКАЯ И НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 2о мороза-3о тепла.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2о мороза-3о тепла.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ И СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 3-8о тепла.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 5-10о тепла.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, местами осадки. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 0-5о мороза.

Фото: Анна Демченко
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