В некоторых регионах Узбекистана ожидается похолодание до -20
Синоптики обещают существенное понижение температуры в ближайшие дни. Эти выходные в республике будут снежными и морозными. В столице и южных областях ночная температура опустится в среднем до -4, в Каракалпакстане и на Плато Устюрт - до -15-20 градусов.
ГОРОД ТАШКЕНТ
Переменная облачность, временами снег. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 0-2о мороза, днем 0-2о тепла.
КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о мороза, по Устюрту 15-20о мороза, по Хорезмскому вилояту 7-12о мороза; днем 0-5о мороза.
БУХАРСКАЯ И НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 2о мороза-3о тепла.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2о мороза-3о тепла.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ И СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 3-8о тепла.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 5-10о тепла.
ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Переменная облачность, местами осадки. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 0-5о мороза.
Фото: Анна Демченко