Официально: на «Джами» сгорело три магазина
В среду в столице произошел пожар на рынке строительных материалов «Джами», расположенного в Алмазарском районе по улице Уста-Ширин.
Как сообщили корреспонденту в Городском управлении пожарной безопасности МВД спустя целые сутки после пожара, огнем полностью уничтожены три магазина общей площадью 100 кв.м. В результате пожара пострадали строительные материалы и изделия, находящиеся внутри торговых точек, а также сами торговые помещения.
На место происшествия в течение двух часов выехали в общей сложности 8 пожарных экипажей, 2 из которых – спецмашины. Как отметили в управлении, по факту проводится доследственная проверка, причины возгорания устанавливаются. Материальный ущерб будет оценен после проведения экспертизы.
Отметим, что, по словам очевидцев случившегося, фактически пострадало от огня порядка 8 – 10 магазинов. Нельзя сказать, что они полностью сгорели, какое-то количество товара торговцам удалось спасти, однако урон был нанесен серьезный.