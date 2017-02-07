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Одна из улиц Бухары будет названа именем Ислама Каримова

Одна из улиц Бухары будет названа именем Ислама Каримова


Бухарская областная комиссия по координации вопросов наименования и изменения названий географических объектов внесла в Кабинет Министров Узбекистана предложение о названии одной из центральных улиц областного центра именем Ислама Каримова. Об этом было официально заявлено в ходе заседания комиссии.

Решение о названии одной из улиц Бухары именем Ислама Каримова было принято хокимом области У.Барноевым 29 января в соответствии с Постановлением Президента страны от 25 января текущего года «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова».

В рамках решения главы областной администрации Бухарская городская территориальная комиссия предложила назвать именем Первого Президента Республики Узбекистан территорию от улицы Абдулхолика Гиждувони до пересечения улиц Узбекистон Мустакиллиги и Пиридастгир.

В.СИДОРЕНКО
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В. Сидоренко
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