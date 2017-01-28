→ Как научиться создавать event

Как научиться создавать event3 февраля во Дворце творчества молодежи прошёл мастер-класс от известного руководителя российского эвент-агентства «Подъёжики» Сергея Горбачева.
Организация корпоративных вечеринок, юбилеев, тимбилдингов и прочих важных событий становится все более популярной у коммерческих компаний и государственных учреждений.
Растет спрос на организацию креативных и оригинальных событий, соответственно возрастает конкуренция на рынке предоставления этих услуг. Однако к услугам эвент-агентств прибегают далеко не все компании, которые в целях экономии средств, пытаются справиться собственными силами.
Но, здесь нужно знать тонкости профессии, грамотно оптимизировать работу команды и переходить в режим многозадачности.
Для того, чтобы научиться грамотно распределять силы, систематизировать работу и добиваться блестящих результатов в организации любых мероприятий и был посвящен мастер-класс от Сергея Горбачева.
Мастер-класс был предназначен не только для специалистов эвент-агентств, но и для HR- и PR-менеджеров коммерческих компаний. На семинаре Сергей Горбачев подробно ознакомил слушателей со своими секретами организации мероприятий: от рождения идеи, переговоров, формирования бюджета до самого проведения события.
По большому счету, стратегической новизны в этом не было, но свой неординарный взгляд, свои методы и технологии организации, свои «фишки», а также умение вести публичные занятия и «захватить» аудиторию, сделали этот семинар интересным и полезным для собравшихся слушателей.
Учитывая, что многие компании часто проводят свои внутренние мероприятия различного масштаба, думается, что семинар дал бизнесменам, HR- и PR-менеджерам, представителям event-агентств правильное направление в совершенствовании своего ремесла, быть в курсе последних трендов и знать секреты успеха в вопросах организации мероприятий любого масштаба.