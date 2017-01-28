В Ташкенте начато строительство Ледового дворца
Президент Шавкат Мирзиёев 3 февраля побывал на строительной площадке многофункционального Ледового дворца, возводимого на пересечении столичных улиц Олмазор и Бешёгоч.
Ледовый дворец, строящийся по инициативе главы государства, сочетает в себе современные архитектурные решения, передовые технологии и традиции национального зодчества. В частности, здания комплекса будут построены в форме птицы Хумо – символа счастья и свободы. В состав четырехэтажного дворца общей площадью 74 тысячи кв.м войдут два комплекса - тренировочная и основная ледовые арены площадью 60х30 метров каждая.
Зал с возможностью изменять расстановку кресел во время проведения спортивных соревнований будет вмещать 14 тысяч человек, в качестве концертного зала - 10 тысяч зрителей. В основном корпусе также намечено обустроить тренировочную арену на 300 мест. На большом катке будут проводиться хоккейные матчи, состязания по шорт-треку, фигурному катанию, керлингу. Кроме того, предусмотрена возможность устраивать здесь турниры по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, боксу, таэквондо и другим видам спорта. Наряду с этим в комплексе можно будет проводить концерты, выставки и форумы.
На территории комплекса в соответствии с общей концепцией будут размещены спортивный музей, крытая детская площадка, тренажерные залы, фитнес-центр, современные пункты общественного питания, магазин спортивного инвентаря и другие объекты. Инженерные сети, системы пожаротушения, освещения, вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха будут полностью автоматизированными, с применением энергосберегающих технологий. Помимо этого рядом с дворцом намечено построить четырехэтажную автостоянку. Объект намечено сдать в 2018 году.
Президент Шавкат Мирзиёев обратил особое внимание на важное значение таких современных спортивных сооружений для воспитания гармонично развитого поколения и поручил ответственным руководителям обеспечить качественное осуществление строительных работ.