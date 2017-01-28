Жители столицы дважды ощутили небольшое землетрясение
Жители столицы и ряда других регионов ощутили подземные толчки поздним вечером 2 февраля и утром 3 февраля.
По информации сейсмостанции «Ташкент», 2 февраля в 23:35 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого находился в 204 км от Ташкента, в западном направлении на территории Джизакской области. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила М=4,2. Сила подземных толчков на территории республики составила в Джизаке-2 балла, в Самарканде-2 балла, в столице - менее 2 баллов.
В пятницу утром в 9:37 в Ташкенте снова немного "потрясло". Как сообщили корреспонденту NUZ.UZ на столичной сейсмостанции "Ташкент", по предварительным данным сила подземных толчков составила порядка 2 баллов. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 170 км к юго-востоку от столицы на территории Таджикистана. Магнитуда в эпицентре составила 4,9.