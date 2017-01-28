К Наврузу завершат строительство нового моста через канал "Аму-Бухара"
Через канал "Аму-Бухара" на 184 километре автомобильной дороги международного значения А-380 "Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу" строится новый современный мост. Напомним, что в июле прошлого года была разрушена часть этого моста, построенного в 1961 году.
Проектирование нового моста было начато летом прошлого года, а его строительство поручено Кашкадарьинскому специализированному ремонтно-эксплуатационному предприятию по содержанию мостового хозяйства.
Новый мост общей протяженностью 72,5 км будет с двусторонним движением. Ширина каждой проезжей части составит более 10 метров. Помимо того, по обеим сторонам строятся два пешеходных тротуара шириной почти 1,5 метра. Проектировщики и строители сделали акцент не только на современный вид, но и на прочность моста. На опорных берегах устанавливают 72 бетонных сваи, 104 металлические трубы длиной 14 метров каждая на среднюю опорную часть.
«Кроме того, в целях привязки строящегося моста к существующей основной дороге также строятся новые асфальтобетонные дороги 247 м с Бухарской стороны и 178 м. На строительстве объекта круглосуточно работает около 40 человек», - рассказал руководитель мостостроительной организации Камолиддин Махкамов.
Общая проектная стоимость нового моста составляет более 11 млрд 800 млн сумов. новый мост планируется сдать к Наврузу.
фото: пресс-служба "Узавтойул"