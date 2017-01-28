В Узбекистане назвали самые популярные автомобили
Аналитики крупнейшего сервиса объявлений OLX изучили статистику 2016 года и выяснили, на какие автомобили приходится наибольшее количество сделок.
Безоговорочным лидером предпочтений узбекистанцев остается Chevrolet. Отечественные автомобили составляют 56% от всех покупок авто в интернете. Более чем втрое от него отстал известный всем жителям бывшего СССР ВАЗ, на долю которого пришлось 16,5% от совершенных сделок. «Жигули» предлагаются от пары миллионов сум. Бронза досталась марке Daewoo. Южнокорейский бренд стал предметом каждого десятого соглашения на портале.
В пятерку также вошли два совершенно не похожих друг на друга производителя: немецкий Mercedes и российский ГАЗ. Они получили схожие результаты: приблизительно по 2% от количества закрытых сделок за 2016 год. Десятку закрывают марки, на чью долю пришлось от 0,7 до 2%. Больше других среди них — у немецкой BMW и российского «Москвича». За ним следует еще один представитель Южной Кореи – Hyundai. В хвосте же оказались автомобили родом из Японии — Nissan и Toyota — которые получили по 0,8% сделок.
Топ самых покупаемых марок авто в Узбекистане за 2016 год, по данным OLX:
Chevrolet
ВАЗ
Daewoo
Mercedes
ГАЗ
BMW
Москвич
Hyundai
Toyota, Nissan
ЗАЗ
Популярные модели
Топ самых популярных моделей плотно заняли модели Chevrolet. Лидирует в рейтинге Spark, на чью долю пришлось 16,6% сделок, немного отстала Lacetti с 12,9%. 10,1% собрала Chevrolet Nexia, на полпроцента отстала модель этого же производителя Matiz. На долю Cobalt выпало 7,4%. На шестом месте – Daewoo Matiz c 4,4%, за ним идут Chevrolet Captiva и Daewoo Nexia, получившие по 3,9% сделок. ВАЗ 2106 собрал также лишь 3% от продаж, еще почти 40% сделок приходятся на другие модели.
Топ-10 самых популярных моделей авто в Узбекистане за 2016 год, по данным OLX:
Chevrolet Spark
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Nexia
Chevrolet Matiz
Chevrolet Cobalt
Daewoo Matiz
Chevrolet Captiva, Daewoo Nexia
ВАЗ 2106
Chevrolet Malibu
Chevrolet Epica
Ценовые рекорды
Стоимость самых бюджетных вариантов автомобилей на OLX начинается с пары миллионов сум, но и в премиум-сегменте есть интересные предложения. Одно из них — раритетная советская «Чайка» 13 после полной реставрации. За нее просят 100 тысяч долларов.
Элитный внедорожник от Mercedes G55 — так называемый гелендваген — с небольшим пробегом отдают за 130 тысяч долларов. Привезенный из Германии Porsche Cayenne — за 95 тысяч долларов, а Panamera — за 88 тысяч долларов.
Есть и автомобили для любителей драйва. За 60 тысяч долларов в Ташкенте продается Maserati Ghibli. В аналогичную сумму обойдется и знаменитый Ford Mustang. Последний автор объявления готов также обменять на земельный участок.
А самой дорогой сделкой на OLX в Узбекистане в категории «Легковые автомобили» в 2016 году стала покупка Audi Q7 за 220 миллионов сум — около 67,5 тысяч долларов.
фото: cheger.livejournal.com