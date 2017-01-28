→ Ташкентский зоопарк пополнился новыми обитателями

Ташкентский зоопарк пополнился новыми обитателямиВ конце прошлого года в Ташкентский зоопарк путем обмена животными поступила пара индийских калао - самец и самка из семейства птиц-носорогов. Эти птицы являются символом тропических лесов юго-восточной Азии, и почитаются местными жителями.
Как говорится на официальном сайте Ташкентсткого зоопарка, птицы еще очень молоды и не имеют ту яркую экзотическую внешность и крупный раздвоенный красочный роговидный отросток на огромном клюве, свойственные взрослым двурогим калао. Однако по внешним признакам уже видно, что это пара.
Подопечные зоопарка совсем ручные, доверчиво берут из рук предложенную пищу. Они очень любят тыкву и с удовольствием едят вареную морковь. Также они любят поедать бананы, виноград, рыбу и вареные яйца. Пройдет еще несколько лет прежде чем птицы повзрослеют и, несмотря на сложность разведения в неволе, сотрудники зоопарка надеются, что они приступят к размножению.