Вопрос о бесплатном проезде для пенсионеров решат в течение месяца
В течение месяца в Узбекистане будет принято постановление, согласно которому пенсионеры смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Об этом корреспонденту nuz.uz сообщил заместитель министра финансов Мубин Мирзаев в рамках проходящей в эти дни медиа-недели по обсуждению Стратегии развития страны.
По словам представителя Минфина, вопрос поддержки пенсионеров – одна из приоритетных задач социального блока Стратегии на 2017 – 2021 годы.
«Президент Шавкат Мирзиёев в своей предвыборной программе обещал сделать проезд для пенсионеров бесплатным. Это обещание, безусловно, будет выполнено. Сейчас мы работаем над соответствующим документом и, думаю, в течение 20 дней он будет принят», - отметил Мубин Мирзаев.
По словам замминистра, пенсионерам будет предоставлена возможность бесплатно пользоваться услугами и городских автобусов, и метрополитена. Напомним, что ранее, речь шла только о проезде в метро.
фото: NUZ.UZ[b][/b]