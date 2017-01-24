Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Вопрос о бесплатном проезде для пенсионеров решат в течение месяца

Вопрос о бесплатном проезде для пенсионеров решат в течение месяца

Вопрос о бесплатном проезде для пенсионеров решат в течение месяца

В течение месяца в Узбекистане будет принято постановление, согласно которому пенсионеры смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Об этом корреспонденту nuz.uz сообщил заместитель министра финансов Мубин Мирзаев в рамках проходящей в эти дни медиа-недели по обсуждению Стратегии развития страны.

По словам представителя Минфина, вопрос поддержки пенсионеров – одна из приоритетных задач социального блока Стратегии на 2017 – 2021 годы.

«Президент Шавкат Мирзиёев в своей предвыборной программе обещал сделать проезд для пенсионеров бесплатным. Это обещание, безусловно, будет выполнено. Сейчас мы работаем над соответствующим документом и, думаю, в течение 20 дней он будет принят», - отметил Мубин Мирзаев.

По словам замминистра, пенсионерам будет предоставлена возможность бесплатно пользоваться услугами и городских автобусов, и метрополитена. Напомним, что ранее, речь шла только о проезде в метро.

фото: NUZ.UZ[b][/b]
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

В андижанском ТРЦ «Узбегим» мать уронила ребенка с эскалатора. Малыш умер

Минздрав: семейных врачей в поликлиниках заменят педиатры и терапевты

Центробанк снимает ограничения по использованию корпоративных пластиковых карт

Центробанк обещает решить вопрос с обналичиванием денежных средств

Похожие статьи
LCN