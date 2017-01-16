В Самарканде построят четыре трамвайные ветки протяженностью 35 км
Трамвайные ветки будут связывать железнодорожный вокзал с разными концами города.
Согласно генеральному плану развития города запроектировано строительство четырех трамвайных веток общей протяженностью 34,8 км. Об этом в пятницу сообщили в ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», которая и занимается прокладкой трамвайных линий в Самарканде.
Работы осуществляются в два этапа. На первом этапе будет проложена линия в 11,4 км –дорога от железнодорожного вокзала до массива Сартепа протяженностью 6,4 км. Далее строительство продолжится от железнодорожного вокзала до Сиабского рынка. Длина этого маршрута составит 5 км. Второй этап строительства охватывает прокладку трамвайной линии протяженностью 23,4 км. Здесь будет построена ветка от вокзала до завода «Суперфосфат» через улицу Спитамена протяженностью 12,4 км. Еще один маршрут будет проложен от железнодорожного вокзала до завода Суперфосфат, но уже через улицу Нарпайская. Его протяженность составит 11 км. Как сообщалось ранее, запуск трамвайного движения в Самарканде запланирован на весну этого года, в канун празднования Навруза.
Строители-железнодорожники в настоящее время осуществляют работы по строительству трамвайной линии от железнодорожного вокзала до массива Сартепа. Здесь проектом предусмотрены две кольцевые дороги, четыре тяговые подстанции и одно депо. Отметим, что основные комплектующие, в частности, материалы верхних строительных путей производятся на отечественных предприятиях и полностью отвечают требованиям соответствующих норм и стандартов.
В компании отметили, что строительство ведется с минимальными неудобствами для жителей и гостей города. Дороги не перекрываются, движение автотранспорта не прекращается.
Напомним, в начале октября Шавкат Мирзиёев высказал предложение вернуть трамваи в Самарканд. Спустя некоторое время был подготовлен проект и начаты строительные работы.
фото: railway.uz