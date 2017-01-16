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Уже в конце года туристы смогут прокатиться на воздушном шаре

Уже в конце года туристы смогут прокатиться на воздушном шаре

Воздухоплавательный спорт в Узбекистане выходит на новый уровень. В январе 2017 года Министерство юстиции зарегистрировало Федерацию аэронавтики. Эта неправительственная некоммерческая организация займётся развитием в стране воздухоплавания и открытием новой отрасли на рынке туристических услуг.

Основатель федерации - Тахир Салиев, занимающийся этим проектом около полутора лет. Как сообщает газета «Правда Востока», на сегодняшний день уже решён вопрос с поставщиком воздухоплавательных аппаратов и заказаны первые три комплекта. Их пробные запуски назначены на осень этого года. Воздушные шары поднимутся в небо с берега Чарвакского водохранилища.

Тем не менее, многие вопросы пока находятся ещё только в стадии решения. Идёт согласование правил безопасности полетов с заинтересованными комитетами и ведомствами. Предстоит пройти обучение техническому персоналу, ответственному за обслуживание аппаратов. Кроме того, федерация продолжает искать спонсоров, которые помогут ускорить развитие проекта.

Анна Ним.
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Анна Ним
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