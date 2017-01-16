→ Азербайджан и Узбекистан планируют открыть чартерные рейсы

Азербайджан и Узбекистан планируют открыть чартерные рейсыВ ходе открывшейся в Мадриде Международной туристической выставки Fitur-2017, в которой, как говорилось ранее, принимает участие Узбекистан, состоялась встреча министра культуры и туризма Абульфаса Гараева с главой Госкомитета по развитию туризма Узбекистана Анваром Шараповым.
Главы туристических ведомств Азербайджана и Узбекистана обсудили открытие чартерных рейсов, создание совместных турпакетов и другие важные вопросы по стимулированию взаимного туристического потока, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Азербайджана.
В рамках переговоров было уделено внимание и другим возможностям сотрудничества в туристической сфере между двумя странами.