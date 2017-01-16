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Узбекистан на FITUR-2017 в Испании

18 января в Мадриде (Испания) состоялось открытие 37-й Международной туристической выставки «FITUR».

Узбекистан на FITUR-2017 в Испании

Национальный стенд Узбекистана представлен Государственным комитетом РУз по развитию туризма, НАК «Узбекистон хаво йуллари», АО «Узбекистон темир йуллари», а также туристическими компаниями «Asia Adventures», «Central Asia Travel», «El Mundo Tour», «Olimpic Tour Service», «Oriental Tales», «Shohina STD» и «Silk Tour». Возглавляет узбекскую делегацию председатель Госкомтуризма Шарапов А.К.

По мнению делегации из Узбекистана, участие отечественных компаний в выставке такого масштаба позволит наладить деловые связи с крупнейшими представителями мировой индустрии туризма, открыть новые направления для путешествий, рассказать о преимуществах посещения нашей страны.

FITUR 2016 – мощная платформа для развития туризма не только в регионе, но и на международном уровне. В 2016 году выставка зарегистрировала рекордное количество участников: 9500 компаний из 165 стран и регионов, с общей площадью выставочных стендов в 60,000 квадратных метров.

В первый день выставки планируется проведение деловых встреч председателя Госкомтуризма РУ Шарапова А.К. с заместителем генерального директора по международному сотрудничеству в сфере туризма Антонио Ньето, с почетным консулом РУ в Барселоне Пере Висенсом и с Всемирной федерацией туристических городов.


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Узбектуризм, Испания, Туристические выставки
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