Дизайнер из Узбекистана шьет свадебное платье весом 24 кг
Отечественная актриса и дизайнер Шахзода Мухаммедова работает над созданием уникального свадебного платья ручной работы. Общий вес наряда составит порядка 24 кг. Фотографиями рабочего процесса Шахзода поделилась в своем Instagram.
Как рассказала сама дизайнер, такое необычное платье ей заказали клиенты из России. Вот уже около месяца над созданием этой красоты трудятся 15 человек. Когда завершится эта кропотливая работа, автор проекта не сообщает. При этом уточняется, что платье украшается вручную. Итоговый вес изделия составит около 24 кг.
Отметим, Шахзода Мухамедова – отечественная актриса, телеведущая, дизайнер. На сегодняшний день, в актёрской копилке актрисы десятки сыгранных ролей. Кроме того, она является основателем бутика-ателье "Shaxzoda".
фото: instagram.com/shaxzoda__muxammedova