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Вчера, 13:28 0 650 Рейтинг0 Напечатать

НАК «Узбекистон хаво йуллари» заказала четыре дримлайнера

НАК «Узбекистон хаво йуллари» заказала четыре дримлайнера

По информации производителя самолетов марки Boeing, обнародованной 6 января на официальном сайте компании, НАК «Узбекистон хаво йуллари» в прошлом году сделала заказ еще на четыре «лайнера мечты».

При этом американская компания Boeing Co не уточняет модель самолетов и общую стоимость заказа. Стоит отметить, что авиаперевозчик заявлял в прошлом году о своих планах на приобретение трех самолетов модификации Boeing-787-9.

Напомним, что осенью 2016 года в Узбекистане приземлились первые Boeing-787-8 Dreamliner и уже эксплуатируются национальной авиакомпанией. Уникальные самолеты на 246 посадочных способны совершать длительные перелеты без дозаправки в США и Канаду, а также в страны Европы и Юго-Восточной Азии.
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