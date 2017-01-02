Розничные цены на бензин остались прежними
Постановлением Президента с 1 января 2017 года налог на потребление бензина и дизельного топлива для транспортных средств увеличен на 130 сумов и составил 465 сумов за 1 литр.
При этом розничные цены на топливо остались без изменений. Напомним, что в октябре прошлого года были установлены единые цены на автомобильный бензин по всей республике. Тогда подорожание в среднем составило 30%.
Налог на потребление сжиженного газа и сжатого газа для транспортных средств не изменился и составил 230 сумов и 275 сумов соответственно.
фото: NUZ.UZ