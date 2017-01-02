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3-01-2017, 17:29 0 1074 Рейтинг0 Напечатать

Розничные цены на бензин остались прежними

Розничные цены на бензин остались прежними

Постановлением Президента с 1 января 2017 года налог на потребление бензина и дизельного топлива для транспортных средств увеличен на 130 сумов и составил 465 сумов за 1 литр.

При этом розничные цены на топливо остались без изменений. Напомним, что в октябре прошлого года были установлены единые цены на автомобильный бензин по всей республике. Тогда подорожание в среднем составило 30%.

Налог на потребление сжиженного газа и сжатого газа для транспортных средств не изменился и составил 230 сумов и 275 сумов соответственно.

фото: NUZ.UZ
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