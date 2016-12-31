→ На фестивале студенческой молодежи в Ташкенте танцевали даже снеговики

На фестивале студенческой молодежи в Ташкенте танцевали даже снеговикиПраздничное настроение, юношеский задор и массу веселья подарил зрителям фестиваль студенческой молодежи, организованный Представительством Россотрудничества в Узбекистане.
Традиционно это мероприятие проходит в самом конце года. В этот раз прошел в бизнес-центре «Пойтахт» В празднике приняли участие учащиеся более 10 учебных заведений города Ташкента и Ташкентской области.
Программа фестиваля была необычайно насыщенной. Нашлось место и танцам, и известным, всеми любимым песням, и юмористическим сценкам, и конкурсам.
Ребята заражали весь зал своим задором, искренним весельем и жизнерадостностью. Они исполнили множество замечательных номеров, каждый из которых стал по-своему запоминающимся.
Со сцены звучали песни «Праздник к нам приходит», «Три белых коня», «Песня о хорошем настроении», «Песня про медведей», «Королева красоты», «Очарован», «Пока часы 12 бьют…» и многие другие. А приход Деда Мороза со Снегурочкой все встретили бурными овациями.
В очередной раз молодежь Узбекистана удивила всех своей непосредственностью, артистичностью и талантом. Зал с улыбкой наблюдал за героями юмористической сценки «Экзамен по физике», умилялся милым кикиморам, решающим, кто из них красивее, восхищался пластикой танцующих снеговиков, цыганок, снежинок, елочек.
Подготовленная программа подарила зрителям яркие впечатления, красиво, легко и ненавязчиво напомнив, что приближается самый главный праздник года, и пора забыть обо всех проблемах, и погрузиться в волшебную сказку. Да и сами ребята, даря эту сказку зрителям, оказались полностью во власти магии наступающего Нового года.
Волшебством в этот день было окутано все вокруг. Участникам фестиваля удалось создать то самое настроение, которое мы помним с детства – искреннюю веру в чудеса и ожидание того, что с минуты на минуту случится что-то необычное, сказочное и непременно очень хорошее.
Анна Гриценко.
Фото: Представительство Россотрудничества в Узбекистане