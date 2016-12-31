Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ На фестивале студенческой молодежи в Ташкенте танцевали даже снеговики
28-12-2016, 13:07 0 1207 Рейтинг0 Напечатать

На фестивале студенческой молодежи в Ташкенте танцевали даже снеговики

Праздничное настроение, юношеский задор и массу веселья подарил зрителям фестиваль студенческой молодежи, организованный Представительством Россотрудничества в Узбекистане.

На фестивале студенческой молодежи в Ташкенте танцевали даже снеговики

Традиционно это мероприятие проходит в самом конце года. В этот раз прошел в бизнес-центре «Пойтахт» В празднике приняли участие учащиеся более 10 учебных заведений города Ташкента и Ташкентской области.

Программа фестиваля была необычайно насыщенной. Нашлось место и танцам, и известным, всеми любимым песням, и юмористическим сценкам, и конкурсам.

Ребята заражали весь зал своим задором, искренним весельем и жизнерадостностью. Они исполнили множество замечательных номеров, каждый из которых стал по-своему запоминающимся.

Со сцены звучали песни «Праздник к нам приходит», «Три белых коня», «Песня о хорошем настроении», «Песня про медведей», «Королева красоты», «Очарован», «Пока часы 12 бьют…» и многие другие. А приход Деда Мороза со Снегурочкой все встретили бурными овациями.

В очередной раз молодежь Узбекистана удивила всех своей непосредственностью, артистичностью и талантом. Зал с улыбкой наблюдал за героями юмористической сценки «Экзамен по физике», умилялся милым кикиморам, решающим, кто из них красивее, восхищался пластикой танцующих снеговиков, цыганок, снежинок, елочек.
На фестивале студенческой молодежи в Ташкенте танцевали даже снеговики

На фестивале студенческой молодежи в Ташкенте танцевали даже снеговики

Подготовленная программа подарила зрителям яркие впечатления, красиво, легко и ненавязчиво напомнив, что приближается самый главный праздник года, и пора забыть обо всех проблемах, и погрузиться в волшебную сказку. Да и сами ребята, даря эту сказку зрителям, оказались полностью во власти магии наступающего Нового года.
На фестивале студенческой молодежи в Ташкенте танцевали даже снеговики

Волшебством в этот день было окутано все вокруг. Участникам фестиваля удалось создать то самое настроение, которое мы помним с детства – искреннюю веру в чудеса и ожидание того, что с минуты на минуту случится что-то необычное, сказочное и непременно очень хорошее.

Анна Гриценко.
Фото: Представительство Россотрудничества в Узбекистане
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Топ статей за 5 дней

В 2017 году в Узбекистане может быть отменено лицензирование трех видов предпринимательской деятельности

2 января в Узбекистане объявлено выходным днем

Ташкент: к Новому году готов!

Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании приемных президента в каждом городе и районе республики

Похожие статьи

В Бухаре прошел фестиваль «Узбекистан – наш общий дом»

«Болдинская осень»: фестиваль студенческой молодежи состоялся в Ташкенте

Фестиваль русского слова и культуры прошел в Узбекистане

День защиты детей отметили в РЦНК

В Ташкенте состоялся «Славянский базар»

Реклама на сайте
Теги
Анна Гриценко
LCN