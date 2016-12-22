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Сегодня, 14:38 0 525 Рейтинг0 Напечатать

Мосгордума одобрила установку памятника Каримову в российской столице

Мосгордума одобрила установку памятника Каримову в российской столице

Московская городская дума одобрила установку в центре российской столицы памятника первому президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову на улице Большая Полянка.

Соответствующие изменения в постановление Московской городской думы о перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения были приняты на заседании столичного парламента в среду.

Изготовление скульптурной части памятника Каримову покрывается за счет средств Республики Узбекистан, а проектирование, установка и благоустройство прилегающей территории - за счет бюджета Москвы. Всего на эти цели планируется потратить 35 млн руб, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Напомним, что 8 декабря на заседании Комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме было вынесено предложение об установке в центре Москвы памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Инициатива была одобрена единогласно и без дискуссий. Идею установки памятника выдвинул посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Афрахшанов.

Отметим также, что уже стартовал Международный художественный конкурс на проект памятника Первому Президенту Узбекистан. Приём работ уже объявлен и продлится до 31 марта 2017 года. По итогам конкурса в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана состоится выставка, на которой будут демонстрироваться все предложенные варианты памятников. Её срок – не позднее 10 апреля 2017 года. Согласно Положению о конкурсе, первая премия составит 25 000 долларов США, вторая премия - 20 000, третья - 15 000. Кроме того, будут вручены три поощрительных премии по 5 000 долларов. Кандидатуры членов жюри будут согласованы и утверждены Кабинетом Министров Узбекистана.
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