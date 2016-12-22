→ Посол России в Узбекистане В.Л. Тюрденев провел итоговую пресс-конференцию

Посол России в Узбекистане В.Л. Тюрденев провел итоговую пресс-конференцию20 декабря в столичном бизнес-центре «Пойтахт» Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев провел итоговую пресс-конференцию. Мероприятие, уже ставшее традиционным включило в себя ряд докладов, освещающих результаты сотрудничества России и Узбекистана в 2016 году, беседу Тюрденева с журналистами и ответы на самые животрепещущие вопросы, а также награждение представителей СМИ, победителей ежегодного конкурса от Посольства РФ в Узбекистане.
В этот раз пресс-конференция была открыта на печальной ноте. Она началась с минуты молчания в память о трагически погибшем в результате террористического акта После России в Турции Андрее Карлове.
Далее в рамках своего доклада В. Л. Тюрденев осветил ключевые моменты дружбы и сотрудничества между нашими странами, которые имели место в течение уходящего года. Они касались ряда самых разных сфер – экономического партнерства, взаимодействия в гуманитарной области, совместных культурных и научных мероприятий и т.д.
«С удовлетворением хочу отметить, что российско-узбекские отношения развивались по нарастающей в этот период», - сказал Посол в своей речи.
В частности, он остановился на самых ярких событиях 2016 года, назвав таковыми подписание Договора о развитии военно-технического сотрудничества между Россией и Узбекистаном, начало строительства Кандымского газоперерабатывающего комплекса, осуществляемого ПАО «Лукойл», подписание меморандума о взаимодействии между АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» и российской компанией «Ростсельмаш».
Упомянул дипломат и возросшие объемы экспорта узбекских плодоовощей в РФ.
«По узбекским статистическим данным, за 9 месяцев с.г. экспорт узбекской плодоовощной продукции в Россию вырос в физическом выражении в три раза до 90 тыс. тонн. Сегодня специалисты двух стран прорабатывают возможность создания т.н. «зеленого коридора» для существенного увеличения поставок узбекской сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию», - отметил Тюрденев.
Говоря о гуманитарном взаимодействии, Посол привел ряд статистических данных. Он рассказал о мероприятиях, проведенных Посольством РФ в Узбекистане, проведенным в память о Победе в Великой Отечественной войне.
«23 ветеранам и труженикам тыла, проживающим в Узбекистане, среди которых были как граждане России, так и лица без гражданства, в торжественной обстановке были вручены поздравления Президента Российской Федерации В.В.Путина по случаю 71-й годовщины Победы. 9 мая в Посольстве был проведен прием, посвященный Дню Победы, который посетило более 60 ветеранов и участников трудового фронта. При нашей поддержке проживающий в Узбекистане участник обороны Ленинграда в мае посетил памятные мероприятия в Санкт-Петербурге. Не может не вызывать удовлетворения, что все большую популярность в Узбекистане набирает ежегодно проводимая нами акция «Георгиевская ленточка», в этом году накануне Дня Победы всем желающим было роздано более 60 тысяч георгиевских лент», - сказал Тюрднеев.
Посол также подчеркнул плодотворную работу Российского центра науки и культуры в Узбекистане, отметив, что на протяжении 2016 года Россотрудничество провело более ста различных мероприятий, среди которых фестивали, недели русского языка, конференции, семинары, круглые столы.
Было сказано и об укреплении связей в образовательной сфере. Так, по словам Тюрденева, в 2016 году более 4 тысяч узбекских абитуриентов поступило на учебу в вузы России.
Одной из наиболее обсуждаемых тем в ходе состоявшейся пресс-конференции стала Программа добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию. В этой связи Посол призвал не верить слухам о прекращении данного проекта, и подчеркнул, что программа бессрочная.
«В апреле этого года функции Федеральной миграционной службы были переданы в ведение Министерства внутренних дел Российской Федерации. Данная реорганизация по объективным причинам сказалась на реализации программы. Однако она остается бессрочной и слухи о ее закрытии или приостановке реализации не имеют под собой никаких правовых основ», - отметил Посол.
Конференция завершилась церемонией награждения победителей традиционного творческого конкурса, объявленного Посольством России в Узбекистане среди журналистов газет, радио, телевидения и интернет-изданий страны. Им были вручены дипломы и ценные подарки.
В текущем году журналистами республики для участия в творческом конкурсе было представлено порядка 450 работ.
Анна Гриценко.
Фото: М. Джангиров.