→ Трамп пожаловался на оставленный Обамой «бардак» в мире и в стране

Трамп пожаловался на оставленный Обамой «бардак» в мире и в странеОн подчеркнул, что Обама оставил «проблемы как в правительстве, так и в экономике»: США лишаются рабочих мест, которые уходят за рубеж; в мире – «беспорядок и нестабильность, куда бы вы ни посмотрели». В частности, среди проблемных регионов Трамп назвал Ближний Восток и Северную Корею, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
«Но мы позаботимся обо всем этом», – сказал президент США. В первый же день своей работы на посту президента Трамп подписал указ о приостановке выполнения реформы здравоохранения, чем официально начал постепенный процесс ее отмены. С обещанием ликвидировать Obamacare Трамп выступал еще во время предвыборной гонки.