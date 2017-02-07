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→ Трамп пожаловался на оставленный Обамой «бардак» в мире и в стране

Трамп пожаловался на оставленный Обамой «бардак» в мире и в стране

Он подчеркнул, что Обама оставил «проблемы как в правительстве, так и в экономике»: США лишаются рабочих мест, которые уходят за рубеж; в мире – «беспорядок и нестабильность, куда бы вы ни посмотрели». В частности, среди проблемных регионов Трамп назвал Ближний Восток и Северную Корею, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

«Но мы позаботимся обо всем этом», – сказал президент США. В первый же день своей работы на посту президента Трамп подписал указ о приостановке выполнения реформы здравоохранения, чем официально начал постепенный процесс ее отмены. С обещанием ликвидировать Obamacare Трамп выступал еще во время предвыборной гонки.
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