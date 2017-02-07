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Президент Туркменистана освобождает свыше 800 осужденных

Государственные СМИ Туркменистана сообщают, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов помиловал 828 осужденных. По сообщениям СМИ, эта амнистия приурочена ко Дню государственного флага, который отмечается в стране 19 февраля.
По сообщениям, указ об амнистии был подписан Бердымухамедовым 12 февраля «по давней и благородной традиции» на совместном заседании кабинета министров и государственного совета безопасности. Предшественник Бердымухамедова на посту президента Сапармурат Ниязов издавал аналогичный указ об амнистии ежегодно в священный для мусульман месяц Рамадан.

Бердымухамедов ранее публиковал подобные указы несколько раз в год, обычно в канун государственных праздников.
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