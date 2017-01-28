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Туркменских алабаев будут использовать в вооруженных силах

Президент Туркменистана поручил создать специализированные центры для использования собак традиционной туркменской породы - алабаев в военной службе. Распоряжение президента было озвучено на очередном заседании Совета безопасности страны, на котором министр обороны Яйлым Бердыев сообщил о проведении специальных учений с участием алабаев, с целью "задержания преступников, обнаружения взрывчатых веществ и наркотических средств".

Министр обороны отметил, что собаки данной породы во время учений "продемонстрировали характерные особенности" поведения. В свою очередь эксперты выражают сомнение в эффективности использования туркменских алабаев в целях, озвученных туркменским военным руководством.

"Алабаи не очень пригодны для этих целей. Это было подтверждено ранее, еще в советские времена. Например, алабая, невозможно научить команде "ко мне", как овчарку. Принудительно держать их рядом с человеком, заставлять искать наркотики или натравливать на человека... я не считаю правильным", - отметил эксперт по коневодству и собаководству, руководитель международного центра "Янардаг" Гельды Кяризов. Он считает, что власти Туркменистана, используют внимание, уделяемое в настоящее время туркменским алабаям, в своих популистских целях.
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