→ Трамп: США подвергаются опасности из-за решения судьи

Трамп: США подвергаются опасности из-за решения судьиПрезидент США Дональд Трамп раскритиковал решение судьи, который отказался восстановить действие указа об иммиграции. «Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!» — написал Трамп в Twitter'e.
В воскресенье апелляционный суд в США отклонил жалобу министерства юстиции на постановление федерального судьи из Сиэтла, который приостановил действие президентского указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Судья пояснил, что миграционный указ противоречит Конституции.
Министерство юстиции США подало апелляцию. После этого Трамп заявил, что уверен в победе своей администрации.