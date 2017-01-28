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Трамп: США подвергаются опасности из-за решения судьи

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение судьи, который отказался восстановить действие указа об иммиграции. «Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!» — написал Трамп в Twitter'e.

В воскресенье апелляционный суд в США отклонил жалобу министерства юстиции на постановление федерального судьи из Сиэтла, который приостановил действие президентского указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Судья пояснил, что миграционный указ противоречит Конституции.

Министерство юстиции США подало апелляцию. После этого Трамп заявил, что уверен в победе своей администрации.
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