→ Трамп рассказал о своих ощущении сюрреалистичности

Трамп рассказал о своих ощущении сюрреалистичностиПрезидент США Дональд Трамп рассказал, что после вступления в должность ощущал сюрреалистичность происходящего, однако понимал, что надо справиться с этим чувством, так как предстоит много работы.
«Должен вам сказать, что на следующий день я вошел через главный вход Белого дома и я сказал себе, что это поразительно», — сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
«Это в определённом смысле оставляет ощущение сюрреалистичности, однако это надо преодолеть, поскольку впереди много работы: рабочие места, другие нации, которые действительно нас ненавидят — мы должны преодолеть это», — добавил Трамп.