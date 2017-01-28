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Трамп рассказал о своих ощущении сюрреалистичности

Президент США Дональд Трамп рассказал, что после вступления в должность ощущал сюрреалистичность происходящего, однако понимал, что надо справиться с этим чувством, так как предстоит много работы.
«Должен вам сказать, что на следующий день я вошел через главный вход Белого дома и я сказал себе, что это поразительно», — сообщил он в интервью телеканалу Fox News.

«Это в определённом смысле оставляет ощущение сюрреалистичности, однако это надо преодолеть, поскольку впереди много работы: рабочие места, другие нации, которые действительно нас ненавидят — мы должны преодолеть это», — добавил Трамп.
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