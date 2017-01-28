→ Назарбаев обозначил в послании приоритеты

Назарбаев обозначил в послании приоритетыПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о начале реализации ряда проектов в рамках совместной с Китаем инвестиционной программы «по созданию производств в Казахстане». «Договоренности с китайской стороной достигнуты. Объекты обозначены. Нужно конкретно работать. Это будут современные производства с созданием порядка 20 тысяч новых рабочих мест для казахстанцев, – говорится в послании Назарбаева народу Казахстана. – На сегодня начата реализация шести проектов, а два проекта уже запущены».
В письменном послании указаны приоритеты, которые, как считают во власти, призваны обеспечить «устойчивое продвижение в число 30 передовых стран». Среди приоритетов указана борьба с коррупцией и меры по поддержанию экономики. В частности, говорится о необходимости предоставить Национальному банку «больше прав для оперативного контроля за состоянием банков» и об усилении ответственности аудиторских компаний. Отмечается также о необходимости добиться повышения доверия к судебной системе.
В послании Назарбаева говорится и о вопросах борьбы с финансированием деструктивных сил и необходимости проводить работу «по предупреждению пропаганды религиозного экстремизма». Подобная «работа», согласно посланию Назарбаева, помимо тюремных учреждений, коснется и социальных сетей. Меры предлагается включить в государственную программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017–2020 годы, следует из послания Назарбаева. В письменном послании Назарбаева упоминается также и о борьбе с киберпреступностью. «Поручаю правительству и комитету национальной безопасности принять меры по созданию системы «Киберщит Казахстана», – говорится в послании Назарбаева.