→ Порошенко прервал визит в Германию из-за обострения ситуации в Донбассе

Порошенко прервал визит в Германию из-за обострения ситуации в ДонбассеПрезидент Петр Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию из-за событий в Авдеевке, сообщила "Украинская правда".
Президент Украины Петр Порошенко поручил своей администрации подготовить заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе из-за ситуации в Авдеевке. Об этом в эфире украинского "5 канала" заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.
Следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске была запланирована на 1 февраля. Однако, по словам Елисеева, чрезвычайное заседание группы должно состояться до запланированной даты.