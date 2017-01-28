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→ Порошенко прервал визит в Германию из-за обострения ситуации в Донбассе

Порошенко прервал визит в Германию из-за обострения ситуации в Донбассе

Президент Петр Порошенко 30 января прервал свой рабочий визит в Германию из-за событий в Авдеевке, сообщила "Украинская правда".

Президент Украины Петр Порошенко поручил своей администрации подготовить заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе из-за ситуации в Авдеевке. Об этом в эфире украинского "5 канала" заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске была запланирована на 1 февраля. Однако, по словам Елисеева, чрезвычайное заседание группы должно состояться до запланированной даты.
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