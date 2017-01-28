→ В США усиливаются демонстрации против исполнительных указов о мигрантах

В США усиливаются демонстрации против исполнительных указов о мигрантахВ США десятки тысяч человек вышли на улицы городов, а также прибыли в аэропорты, чтобы выразить возмущение по поводу исполнительных распоряжений президента Дональда Трампа, ограничивающих въезд из семи мусульманских стран. В Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне за волной демонстраций последовали спонтанные митинги в аэропортах после того, как пограничные службы начали исполнение директивы Трампа. Протесты распространились на запад США.
Порядок, который запрещает прием сирийских беженцев и приостанавливает поездки в Соединенные Штаты из Сирии, Ирака, Ирана и четырех других стран по соображениям национальной безопасности, привел к задержанию или депортации сотен людей, прибывающих в американские аэропорты. Один из самых больших протестов состоялся в Батери-парк в Нижнем Манхэттене, откуда открывается вид на статую Свободы и Нью-Йоркскую гавань, которая считается символом приема мигрантов на берегах США.