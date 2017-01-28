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В Баварии обнаружены мертвыми шесть молодых людей

Житель немецкого города Арнштейн обнаружил в садовом домике на своем участке тела шестерых молодых людей. Сайт Spiegel цитирует сообщение пресс-службы правоохранительных органов, в котором говорится, что накануне вечером дочь и сын владельца дома встретились в беседке со своими друзьями. Утром следующего дня, волнуясь, что дети не вернулись домой и не отвечают на звонки, мужчина пошел в беседку, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Но было уже поздно.

Всем погибшим от 18 до 19 лет. Представители полиции сообщили, что пока невозможно сделать выводы о том, что стало причиной смерти молодых людей. Однако в сообщении подчеркивается, что "в данный момент нет никаких улик, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти".
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