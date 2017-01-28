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→ В Калифорнии стартовала официальная кампания за отделение от США

В Калифорнии стартовала официальная кампания за отделение от США

В Калифорнии начался сбор подписей за CalExit, выход штата из состава США, пишет Deutsche Welle. Двумя днями ранее калифорнийский министр внутренних дел дал официальное разрешение на начало этой процедуры. Теперь сторонникам CalExit нужно за 180 дней собрать подписи 585 407 человек, а именно 8% населения штата.

Если эта инициатива увенчается успехом, то в ноябре 2018 года жителям Калифорнии сначала предстоит проголосовать за отмену двух положений местной конституции, в которых говорится, что их штат — это неотъемлемая часть США, а американская конституция — «основной закон страны».

Сам же референдум об отделении от Соединённых Штатов может пройти весной 2019 года. Для выхода штата из состава США необходима явка как минимум половины избирателей, зарегистрированных в Калифорнии. При этом отделение может произойти только в том случае, если не менее 55% участников референдума дадут положительный ответ, пишет издание со ссылкой на Los Angeles Times.
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