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В Астане подвергли критике работу прокуроров

Генеральный прокурор Казахстана на заседании коллегии генеральной прокуратуры об итогах работы за 2016 год и задачах на предстоящий период в Астане подверг критике работу подчиненных.
Жакип Асанов сказал, что в составе прокуратуры много «честных сотрудников» и много того, что он назвал «балластом». Генпрокурор призвал «не создавать иллюзию, будто сотрудники ведомства работают с утра до вечера и занимаются полезной государственной работой». Говоря о наличии «современно мыслящих» сотрудников, Асанов призвал коллег к кардинальному изменению подходов к работе, менталитета и мышления.

Помощник президента — секретарь совета безопасности Казахстана Владимир Жумаканов, отмечая акции самосожжений у зданий прокуратуры в минувшем году, призвал работников эффективнее осуществлять надзор за соблюдением законности.
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