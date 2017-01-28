Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ ООН предупредила об опасности масштабного голода в Йемене

ООН предупредила об опасности масштабного голода в Йемене

Военный конфликт в Йемене, продолжающийся с 2014 года, может привести к масштабному голоду, заявил координатор чрезвычайной помощи ООН Стивен О`Брайен. Как сообщает телеканал ВВС, представитель ООН подчеркнул, что около 10 миллионов жителей Йемена испытывают нехватку продуктов питания, из них более двух миллионов — дети. По словам О`Брайена, гуманитарная ситуация в стране ухудшается из-за непрекращающихся бомбардировок.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в сентябре 2014 года. Представляющие шиитское меньшинство хуситы при поддержке Ирана ведут борьбу с международно признанным правительством Йемена, которое поддерживает коалиция под руководством Саудовской Аравии.
Конфликт между хуситами и войсками коалиции обострился в марте 2015 года, когда авиация союзников начала бомбить позиции повстанцев. Всего жертвами вооруженного конфликта в Йемене с 2014 года стали около десяти тысяч человек.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Центробанк снимает ограничения по использованию корпоративных пластиковых карт

Минздрав: семейных врачей в поликлиниках заменят педиатры и терапевты

В правительстве рассмотрят вопрос о полной выплате пенсии работающим пенсионерам

Вопрос о бесплатном проезде для пенсионеров решат в течение месяца

Похожие статьи
LCN