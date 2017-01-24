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→ Узбекистан и Япония подвели итоги 25-летия двусторонних отношений

Узбекистан и Япония подвели итоги 25-летия двусторонних отношений

Глава министерства иностранных дел Узбекистана отправил своему японскому коллеге поздравление в связи с 25-летием двусторонних отношений.
Стороны также подвели итоги успешного сотрудничества за столь долгое время. За этот период, по словам министра иностранных дел Узбекистана, между двумя странами сложился плодотворный и открытый политический диалог.

Помимо действующих проектов в торговле, экономики, инфраструктуре, энергетики и других отраслях Узбекистан рассчитывает на развитие сотрудничества и в новых областях, включая сферу образования и туризм.
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