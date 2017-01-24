→ Узбекистан и Туркменистан рассмотрели вариант стратегического взаимодействия

Узбекистан и Туркменистан рассмотрели вариант стратегического взаимодействияДелегация во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбаем Раматовым прибыла в Туркменистан для участия в 13-ом заседании Совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Представители различных министерств и ведомств двух государств сосредоточили внимание, в частности, на топливно-энергетическом секторе. Примером успешного взаимодействия в этой сфере стал запущенный в 2009 году транснациональный газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай.