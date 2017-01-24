→ В Астане дан старт эстафете огня зимней Универсиады

В Астане дан старт эстафете огня зимней УниверсиадыВ Астане зажгли огонь зимней Универсиады, факел с огнем пронесут по центральным улицам города от Назарбаев Университета до монумента «Байтерек», после чего на городской площади огонь передадут представителям республиканского штаба для отправки в Алматы.
В зажжении огня Универсиады участвовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Выступая сегодня в Астане, он выразил уверенность в том, что Казахстан достойно проведет мероприятие мирового масштаба. В числе 60 факелоносцев в Астане — местные студенты и юные спортсмены.
Зимняя Универсиада будет проходить в Алматы с 29 января по 8 февраля. В соревнованиях примут участие 168 казахстанских атлетов. В программу 28-ой Всемирной зимней Универсиады в Алматы вошли 12 видов спорта. По официальной информации, ожидается приезд около двух тысяч спортсменов-студентов.