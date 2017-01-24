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Водитель, наехавший на пешеходов в Мельбурне, передан полиции

Полиция австралийского штата Виктория начала допрашивать водителя, который в минувшую пятницу совершил умышленный наезд на толпу людей в центре Мельбурна, сообщает сайт 7-го канала австралийского телевидения. По его данным, 26-летний подозреваемый Димитриос Гаргасулас был доставлен из больницы в полицейский участок.

В субботу врачи прооперировали Гаргасуласа, которому при задержании прострелили плечо, и до утра понедельника он оставался в больнице.

20 января днем Гаргасулас на автомобиле на скорости около 60 км/ч умышленно въехал в толпу прохожих в самом центре Мельбурна. Три человека погибли на месте, еще двое, в том числе трехмесячный ребенок, позже скончались в больницах. В настоящее время в больницах остаются 15 пострадавших, состояние двух из них врачи оцениваются как тяжелое.
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