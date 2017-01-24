→ Протестующие против Трампа получили марихуану

Протестующие против Трампа получили марихуануПо сообщению The Independent, активисты движения "За легализацию марихуаны" раздавали во время акций протеста против Дональда Трампа наркотик прямо на улицах. Как отмечается, цель протестующих — легализация марихуаны на федеральном уровне.
Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Вашингтоне задержали более 210 человек. В ходе столкновений с правоохранителями ранения получили шесть стражей порядка. Митингующие жгли мусорные баки, громили витрины и бросали в полицию файеры и камни.