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Протестующие против Трампа получили марихуану

По сообщению The Independent, активисты движения "За легализацию марихуаны" раздавали во время акций протеста против Дональда Трампа наркотик прямо на улицах. Как отмечается, цель протестующих — легализация марихуаны на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Вашингтоне задержали более 210 человек. В ходе столкновений с правоохранителями ранения получили шесть стражей порядка. Митингующие жгли мусорные баки, громили витрины и бросали в полицию файеры и камни.
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