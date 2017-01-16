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Снежная лавина накрыла отель с постояльцами в Италии

В итальянской области Абруццо снежная лавина накрыла отель Rigopiano di Farindola, расположенный в горном массиве Гран-Сассо, передает телеканал RaiNews24. По данным местной префектуры, по состоянию на среду, там были зарегистрированы 20 постояльцев, плюс персонал. Сколько людей работало в гостинице, не уточняется.

«К сожалению, произошла ужасная трагедия. Возможно, есть погибшие, но это еще должно быть подтверждено», — написал на своей странице в Facebook глава провинции Пескара Антонио Ди Марко. Сигнал бедствия подали два постояльца отеля, к месту ЧП тут же выдвинулись спасатели, сейчас они пытаются всеми возможными способами добраться до самой гостиницы. Телефоны гостей и сотрудников не отвечают.

В этот же день, 18 января, между областями Марке и Абруццо в центральной части Италии произошло несколько подземных толчков, сообщалось о небольших разрушениях.
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