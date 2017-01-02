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→ В Узбекистане МВД перед амнистией проведет интерактивное общение с гражданами

В Узбекистане МВД перед амнистией проведет интерактивное общение с гражданами

Министерство внутренних дел Узбекистана в целях представления ответов на интересующие граждан вопросы, связанные с исполнением постановления об амнистии, принятого 12 октября 2016 года, планирует на следующей неделе провести интерактивное общение с населением страны.

Как сообщил представитель пресс-службы МВД, 19 января с 10:00 до 13:00 по местному времени граждане могут обратиться с интересующими их вопросами на «горячую линию» МВД. «Специалисты МВД, Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Главного управления исполнения наказаний будут в тот день принимать участие в живом интерактивном общении. Они ответят на все интересующие граждан вопросы, касающиеся амнистии, – сказал он.
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