→ В Узбекистане МВД перед амнистией проведет интерактивное общение с гражданами

В Узбекистане МВД перед амнистией проведет интерактивное общение с гражданамиМинистерство внутренних дел Узбекистана в целях представления ответов на интересующие граждан вопросы, связанные с исполнением постановления об амнистии, принятого 12 октября 2016 года, планирует на следующей неделе провести интерактивное общение с населением страны.
Как сообщил представитель пресс-службы МВД, 19 января с 10:00 до 13:00 по местному времени граждане могут обратиться с интересующими их вопросами на «горячую линию» МВД. «Специалисты МВД, Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Главного управления исполнения наказаний будут в тот день принимать участие в живом интерактивном общении. Они ответят на все интересующие граждан вопросы, касающиеся амнистии, – сказал он.