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Талибан и ДАИШ объявили взаимный джихад

Талибан и ДАИШ объявили друг другу джихад. Об этом сообщает в среду радио "Машаль" (Mashaal Radio, пакистанское отделение радио "Свобода", вещающее на языке пушту).

Радиостанция приводит слова главы управления полиции провинции Гильменд на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла, утверждающего, что правоохранительные органы располагают соответствующими документами. Эта версия объяснила бы боестолкновения в ряде провинций страны, ранее произошедшие между представителями ИГИЛ и "Талибана", в последние годы соперничающих друг с другом за лидерство среди террористических группировок.
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