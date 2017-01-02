Власти Таджикистана не ведут переговоры с движением “Талибан”Об этом на пресс-конференции в Душанбе заявил глава Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Худойберди Холикназар. Он подтвердил, что Россия и Китай ведут переговоры с движением “Талибан” “ради обеспечения безопасности и стабильности в центральноазиатском регионе”.
По его словам, Москва и Пекин начали диалог с руководством движения “Талибан” после того, как отряды группировки “Исламское государство” закрепились в ряде уездов Афганистана. На вопрос о возможных контактах властей Таджикистана с “Талибан” Худойберди Холикназар ответил, что "Душанбе признает только законное правительство Афганистана и не ведет переговоры с вооруженными группами в соседнем государстве".
По словам таджикского политолога, борьба с террористами “Исламского государства” является приоритетной задачей Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности, членами которых является и Таджикистан.