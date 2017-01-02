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→ Власти Таджикистана не ведут переговоры с движением “Талибан”
Сегодня, 09:09 0 160 Рейтинг0 Напечатать

Власти Таджикистана не ведут переговоры с движением “Талибан”

Об этом на пресс-конференции в Душанбе заявил глава Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Худойберди Холикназар. Он подтвердил, что Россия и Китай ведут переговоры с движением “Талибан” “ради обеспечения безопасности и стабильности в центральноазиатском регионе”.

По его словам, Москва и Пекин начали диалог с руководством движения “Талибан” после того, как отряды группировки “Исламское государство” закрепились в ряде уездов Афганистана. На вопрос о возможных контактах властей Таджикистана с “Талибан” Худойберди Холикназар ответил, что "Душанбе признает только законное правительство Афганистана и не ведет переговоры с вооруженными группами в соседнем государстве".

По словам таджикского политолога, борьба с террористами “Исламского государства” является приоритетной задачей Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности, членами которых является и Таджикистан.
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