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→ В Туркмении ввели новые ограничения для предпринимателей
Вчера, 13:00 0 488 Рейтинг0 Напечатать

В Туркмении ввели новые ограничения для предпринимателей

С начала года введены новые ограничения на сумму средств, разрешенных для обналичивания, со счетов частных предпринимателей Туркменистана. Как сообщают местные СМИ, отныне предприниматели могут обналичить не более 3500 манатов со своего счета (1000 долларов). Ранее разрешенная сумма составляла до 35 000 манат (10 000 долларов).

Официальные лица банков устно ссылаются на новое положение, принятое на основании «указаний Центрального Банка», но разъяснений о причинах принятого решения не дают. Как сообщают СМИ, новые правила введены с целью ослабить, сохраняющееся на протяжении последних лет напряжение курса маната к американскому доллару.

В течение прошлого года в стране неоднократно вводились ограничения валютных операций в отношении предпринимателей и частных лиц. Вслед за введением официальных мер по ограничению конвертации, продажи зарубежной валюты и доступности наличных средств, цены на импортные товары и товары местного производства выросли в несколько раз, возник продуктовый дефицит.
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