→ В Стамбуле избили гражданина Туркмении, приняв его за террориста из ночного клуба

В Стамбуле избили гражданина Туркмении, приняв его за террориста из ночного клубаГражданина Туркмении избили в одном из районов Стамбула, приняв его за террориста, расстрелявшего в новогоднюю ночь 39 человек в ночном клубе, сообщает агентство Dogan.
Изрядно потрепанного туриста доставили в отделение полиции, где выяснилось, что он не является тем самым террористам. В местном управлении по делам иностранцев выяснилось, что виза неудачливого гражданина просрочена, и было принято решение о скорой его депортации.