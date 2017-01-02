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→ В Стамбуле избили гражданина Туркмении, приняв его за террориста из ночного клуба
5-01-2017, 12:02 0 475 Рейтинг0 Напечатать

В Стамбуле избили гражданина Туркмении, приняв его за террориста из ночного клуба

Гражданина Туркмении избили в одном из районов Стамбула, приняв его за террориста, расстрелявшего в новогоднюю ночь 39 человек в ночном клубе, сообщает агентство Dogan.

Изрядно потрепанного туриста доставили в отделение полиции, где выяснилось, что он не является тем самым террористам. В местном управлении по делам иностранцев выяснилось, что виза неудачливого гражданина просрочена, и было принято решение о скорой его депортации.
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