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→ В ряде областей Казахстана закрыты дороги
Вчера, 14:10 0 148 Рейтинг0 Напечатать

В ряде областей Казахстана закрыты дороги

С вечера вторника в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение на трассе, соединяющей Астану и город Кокшетау, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Казахстана. В связи с метелью и плохой видимостью для всех видов автотранспорта, по сведениям комитета, закрыто движение также на участке автодороги Жезказган — Петропавловск. Закрыто движение на автодороге, соединяющей населенные пункты Аулиеколь и Жолдама в Костанайской области.

В Павлодарской области закрыто движение на участках автодороги областного значения Павловка — Галицкое, Шакат — Восточное — Шалдай, сообщает КЧС. В Алматинской области в связи с метелью и плохой видимостью, по сведениям КЧС, закрыто движение на участке автодороги, соединяющей город Талдыкорган с населенным пунктом Капал. Также движение закрыто на участке автодороги между населенными пунктами Сарыозек и Когалы.

В Восточно-Казахстанской области из-за метели и плохой видимости с вечера вторника закрыто движение автотранспорта на участке автодороги Семей — Кайнар.
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