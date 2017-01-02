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Вчера, 14:07 0 112 Рейтинг0 Напечатать

В Афганистане состоялось шествие против атак на шиитов

В Афганистане во вторник сотни мусульман-шиитов участвовали в демонстрации против растущего числа атак со стороны радикальных исламистских группировок. Скандируя: «Смерть врагам Афганистана!» — с лозунгами, порицающими действия боевиков экстремистской группировки «Исламское государство», демонстранты прошли к зданию аппарата губернатора провинции в городе Герат. В руках они несли фотографии своих родственников и знакомых, погибших в результате недавних нападений исламистов.

В провинции Герат, граничащей с преимущественно шиитским Ираном, в последние несколько месяцев наблюдался всплеск нападений на шиитские мечети. При нападении 1 января погиб руководитель молитвенного собрания и еще пять человек получили ранения. «Это опасный тренд, и мы хотим, чтобы правительство защитило нас», — сказал участник этого шествия в Герате.
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