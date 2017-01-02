Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Конгресс США готовит санкции в отношении ООН
2-01-2017, 08:45 0 563 Рейтинг0 Напечатать

Конгресс США готовит санкции в отношении ООН

Республиканцы в обеих палатах Конгресса США готовят резолюцию, осуждающую антиизраильское постановление Совбеза США, а и их лидеры обсуждают более кардинальные меры – такие, как санкции в отношении этой международной структуры, пишет сайт газеты The Jerusalem Post.

Соответствующие документы готовят сенаторы Денис Росс из Флориды и Джерри Моран из Канзаса. Они представят свой проект в течение нескольких недель и надеются на поддержку коллег-законодателей, в том числе из Демократической партии, недовольных действиями Барака Обамы, который отказался наложить вето на антиизраильскую резолюцию.

Помимо этого, республиканцы обсуждают возможность лишить ООН финансирования в связи с предвзятым отношением к Израилю. Отметим, что взнос США в казну этой международной структуры составляет примерно четверть от ее ежегодного дохода.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Топ статей за 5 дней

В Узбекистане с сегодняшнего дня запрещены внеплановые проверки предприятий

«Дочка» НАК «Узбекистон хаво йуллари» освобождена от налогов на пять лет

«Форсаж» по-ташкентски: под Новый год в столице устроили гонки по встречке (видео)

В Узбекистане принят новый порядок назначения пособия по беременности и родам

Похожие статьи

Египет отложил внесение проекта резолюции СовБеза ООН о прекращению строительства Израилем поселений

Санкции против России продлили еще на полгода

В Ташкенте ученые со всего мира обсуждают проблемы и достижения физики

Евросоюз может частично снять санкции с России в конце года

США вводят новые санкции против РФ

Реклама на сайте
LCN