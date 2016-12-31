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→ Эрдоган обвинил коалицию во главе с США в поддержке ИГ
28-12-2016, 11:52 0 611 Рейтинг0 Напечатать

Эрдоган обвинил коалицию во главе с США в поддержке ИГ

Эрдоган обвинил коалицию во главе с США в поддержке ИГ

Как сообщает агентство Reuters, Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил коалицию в невыполнении обязательств по борьбе с экстремистскими группировками на Ближнем Востоке, в число которых входит организация "Исламское государство". По словам Эрдогана, Турция располагает фотографиями и видеозаписями, подтверждающими помощь исламистам со стороны коалиции.

Гражданская война в Сирии продолжается с марта 2011 года. Правительственная армия борется с группировками вооруженной оппозиции. Антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию против сил "Исламского государства". Армия Турции, кроме прочего, воюет на севере Сирии с курдскими группировками.
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